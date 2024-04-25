В целом западные лидеры во время встречи поддержали друг друга в вопросах обороны.

Отношения между Великобританией и Германией были напряженные из-за того, что британские чиновники пытались повлиять в Берлине на предоставление Украине большего количества ракет дальнего радиуса действия. Однако уже в среду, во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Германию, не наблюдались признаки напряженности, ведь канцлер Олаф Шольц встретил политика с воинскими почестями, а Сунак поздравил своего немецкого коллегу как "мой друг". Об этом пишет Bloomberg.

"Оба лидера сделали все возможное, чтобы продемонстрировать единый фронт в усилиях Европы, направленных на предотвращение российского вторжения в Украину и укрепление собственной безопасности", - отметили в издании.

Также они с восторгом говорили о совместных футбольных звездах и пообещали сотрудничать над "дистанционно управляемыми гаубичными 155-мм колесными артиллерийскими системами".

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"В этот опасный момент связь между нашими двумя народами сильнее, чем когда-либо", - заверил Сунак во время совместной пресс-конференции в Берлине.

По словам Шольца, обе страны "имеют долгую общую историю" и "похожий взгляд на мир". Кроме того, немецкий политик вспомнил о работе с Сунаком во время того, как они оба были министрами финансов своих стран.

В издании отметили, что встреча двух крупнейших европейских поставщиков военной помощи для Украины является своевременной для обоих политиков, которые находятся под давлением в своих странах и за рубежом. Этой встречей они показали, что континент делает свой вклад в защиту НАТО, несмотря на критику экс-президента США Дональда Трампа относительно европейских оборонных расходов.

"Оба лидера пытаются поддерживать обороноспособность страны, несмотря на слабую поддержку на выборах. В Великобритании Сунака обвиняют в том, что он не тратит достаточно средств на обеспечение готовности британской армии к любому будущему конфликту с Китаем и Россией. Шольц, тем временем столкнулся с призывами предоставить Украине более мощные системы вооружения, в том числе со стороны Великобритании, которая в частном порядке призвала Германию прислать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus", - объяснили в материале.

Несмотря на то, что Шольц во время встречи в очередной раз настаивал на том, что его страна не будет отправлять в Украину крылатые ракеты Taurus, политики отметили, что они все же достигли договоренности о совместных действиях, среди которых планы совместной закупки систем вооружений, таких как боевая бронированная машина Boxer, и сотрудничество в многонациональных проектах по противовоздушной обороне, то есть европейская инициатива, которую возглавляет Германия, а именно "Небесный щит" и "Бриллиантовая инициатива".

"Европа значительно расширила свои усилия для обороны, мы являемся свидетелями появления очень сильной европейской армии для обороны, и это нужно для того, чтобы мы могли совместно защищать нашу территорию НАТО", - добавил Шольц после переговоров с Сунаком.

В то же время британский премьер подчеркнул, что они "говорили о важности предоставления Украине систем противовоздушной обороны", что является ключевой просьбой Германии к своим союзникам в течение последних недель.

Кроме того, политики обсудили и футбол, ведь, по их словам, это объединяет страны.

"То, что нас действительно объединяет, - это наши люди: любовь, которую Ливерпуль имеет к Юргену Клоппу, или любовь, которую Мюнхен имеет к Гарри Кейну", - отметил премьер, имея в виду немецкого менеджера английского клуба и капитана сборной Англии, который играет в немецкой Бундеслиге.

Вопрос предоставления Украине Taurus

Также во время пресс-конфереции Олаф Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы". Он заверил, что свое решение не изменит.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы выделили помощи на более 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но что касается того вида вооружения о котором вы сказали - мое решение не изменится", - подчеркнул он.

В то же время глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в очередной раз призвала федеральное правительство предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

"Канцлер всегда уверял, что он ориентирован на Соединенные Штаты. США сейчас доставят в Украину ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас в вопросе Taurus", - отметила она.

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