Соответствующий приказ подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.

В Грузии сыр сулугуни и аджарскую вышивку объявили памятниками нематериального культурного наследия.

Читайте такжеВ городке возле Варшавы открыли памятник Петлюре (фото)Об этом пишет Грузия Online.

Соответствующий приказ 2 ноября подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.

«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия – традиции сулугуни в Грузии», сказано в приказе, который вошел в силу 11 ноября.

Сулугуни — рассольный сорт сыра из региона Самегрело. Производится только из натуральных ингредиентов: коровьего или буйволиного молока.

В 2016 году правительство Грузии оформило патент на сулугуни и еще несколько блюд грузинской кухни. Так, сыр под названием «сулугуни» может быть изготовлен только на территории Грузии с соблюдением рецептуры, технологического процесса и должен соответствовать определенным критериям качества.

Тем же приказом Николоза Антидзе от 2 ноября памятником нематериального культурного наследия объявлена «традиционная аджарская вышивка».

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Автор: Людмила Жерновская