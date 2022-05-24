По неподтвержденной информации, стрелок ликвидирован.

В США в результате стрельбы в начальной школе Техаса (город Робб) погибли 15 человек, среди погибших есть дети.

Как передает телеканал ABC News со ссылкой на губернатора Техаса Грега Эбботта, стрелявший - 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Кроме детей он также убил учителя и ранил свою бабушку.

Также сообщается, что раненых доставили в больницу неотложной помощи.

По информации источников телеканала, стрелок был ликвидирован. В полиции изначально сообщали о его задержании.

Как сообщал УНИАН, ранее в США парень расстрелял 10 человек и показал это в прямом эфире.

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