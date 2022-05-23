Президент Джо Байден заявил, что США примут участие в военных действиях для защиты Тайваня, если Китай попытается захватить его силой.
Как передает WSJ, такое заявление он сделал на пресс-конференции в Токио.
"Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя", - сказал Байден в ответ на вопрос журналиста.
Байден подчеркнул, что США по-прежнему привержены основополагающей "политике одного Китая", которая признает Китайскую Народную Республику единственным законным правительством Китая.
"Мы согласны с политикой одного Китая и всеми сопутствующими соглашениями, которые мы заключили. Но идея о том, что его можно взять силой просто неуместна. Это расшатывало бы весь регион и была бы очередная акция, аналогичная тому, что произошло в Украине. Так что нагрузка еще больше", - заявил Байден.
Президент США также оценил вероятность того, что Китай попытается захватить Тайвань.
"Я ожидаю, что этого не произойдет", - сказал Байден.
Он уверен, что мировым лидерам важно послать четкий сигнал о том, что будут последствия, если Пекин предпримет такие действия.
Китай и Тайвань: суть конфликта
Китай и Тайвань разделились во время гражданской войны 1940-х годов. С тех пор Тайвань считает себя независимой страной, но Китай рассматривает остров как отколовшуюся провинцию, которая в какой-то момент будет возвращена, при необходимости с применением силы.
На острове есть собственная конституция, демократически избранные лидеры и около 300 тысяч военнослужащих в вооруженных силах.
Лишь несколько стран признают Тайвань. Большинство признает китайское правительство в Пекине.