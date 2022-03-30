Погибли граждане из Черновицкой области, которые уже долгое время жили в Израиле.

В Израиле в результате террористического нападения убиты двое украинских граждан.

Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, переданном УНИАН.

"В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли двое граждан Украины. Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба жители Черновицкой области. Посольство Украины в настоящее время принимает меры для информирования родных погибших и оказания им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта", - заявил Николенко.

Теракт в Бней-Браке

В результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак погибли по меньшей мере 5 человек. По информации полицейских, вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим. Нападавшего застрелили.

Осторожно! На видео присутствуют кадры стрельбы по людям

По данным СМИ, предварительно, им оказался 26-летний палестинец - бывший заключенный, нелегально работавший в Бней-Браке. В 2013 году он отсидел полгода в израильской тюрьме за торговлю оружием и членство в ФАТХ.

Как сообщал УНИАН, ранее террористы открыли огонь по автобусной остановке в израильском городе Хадера. В результате нападения погибли два человека, еще пятерых ранили.

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