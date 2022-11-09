Рост числа беженцев из Украины могут повлечь дальнейшие удары России по украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

Страны Восточной Европы готовятся к возможной волне украинских беженцев, поскольку Россия атакует энергосеть и теплоцентрали Украины накануне зимы.

Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины ракетами и беспилотниками, поэтому страны Восточной Европы, такие как Словакия и Венгрия готовятся к притоку в ближайшие месяцы, пишет Reuters.

Считается, что около 6,9 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине, которые часто живут в очень тяжелых условиях.

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Этой осенью значительного роста численности беженцев с Украины не наблюдалось, но благотворительные организации говорят, что теперь есть признаки увеличения движения через границы, и активизируют подготовку.

"Увеличение числа ощущается и ожидается. Сейчас оно составляет 15%. Нам звонят люди, которые уже находятся в Кошице и ищут жилье для членов семьи и знакомых, которые еще находятся в Украине", - сказал Роман Дохович, координатор помощи в словацком городе Кошице.

Отмечается, что в последние недели в Кошице ежедневно принимают примерно 60 человек, но при необходимости готовятся увеличить количество до 1000 в течение 48 часов.

В Венгрии представительница благотворительной организации Венгерской реформатской церкви Жофия Добис-Луцкие заявила, что количество ежедневных прибытий на железнодорожную станцию Захонь вблизи границы подскочила в 10 раз до примерно 300-500 после активизации Россией бомбардировок украинских городов. Впрочем, это все еще ниже 1000 в день, которые наблюдались весной. Но ожидается, что дефицит электроэнергии в Украине увеличит прибытие в ближайшие недели.

План на случай чрезвычайных ситуаций правительства Словакии предусматривает возможное прибытие до 700 тысяч человек в течение трех месяцев из-за падения температуры и продолжающихся тяжелых боев на юге и востоке Украины.

"Большое количество внутренне перемещенных лиц в Украине сейчас временно размещены в условиях, непригодных для зимы. Дальнейшая эскалация конфликта также является риском", - говорится в плане.

В польском городе Перемышль, самом загруженном пункте пропуска для беженцев с начала полномасштабного российского вторжения, пока в основном спокойно.

"Мы должны подготовиться к зиме, мы давно предполагали, что она может быть тяжелой, и мы должны быть готовы к новой волне беженцев. Мы постоянно запасаемся средствами гигиены и продуктами питания", - сказал Витольд Волчик из городского совета Перемышля.

Благотворительная организация "Каритас Словакии" сообщила, что имеет достаточно палаток и спальных мешков прошлой зимой, но заметила падение государственных взносов и не имеет достаточно запасов еды.

Беженцы из Украины в Европе

Как сообщал УНИАН, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 миллиона украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

По данным опросов, в целом 85% украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, намерены вернуться домой.

На прошлой неделе после поездки в Киев министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил , что около пятой части беженцев, зарегистрировавшихся для пребывания в Европе, вернулись в Украину. Однако некоторые из них могут снова приехать в Европу из-за суровых зимних условий.

Тем временем, Европейская комиссия продлит еще на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Также украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу. Отмечается, что украинцам, которые хотели бы сейчас на длительное время вернуться в Украину, не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС. Надо только уведомить местные власти о возвращении.

В свою очередь, вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимоватьза границей. "Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - пояснила она.

Между тем, каждый второй украинец (67%) будет оставаться зимой в Украине несмотря на удары российских оккупантов по энергосистеме нашей страны.

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