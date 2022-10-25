Каждый пятый ответил, что не планирует переезд, но если проблемы с отоплением, светом или водой будут носить долгосрочный характер - будет вынужден временно переехать за границу.

Каждый второй украинец (67%) будет оставаться зимой в Украине несмотря на удары российских оккупантов по энергосистеме нашей страны.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

20% говорят, что не планируют переезд, но если проблемы с отоплением, светом или водой будут носить долгосрочный характер, - будут вынуждены временно переехать за границу. 13% опрашиваемых приходится на тех, кто уже планирует переезд, чтобы вернуться весной.

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"Несмотря на российские обстрелы, целый ряд факторов указывает на то, что пока ситуация с миграцией радикально не изменилась. Интересно, что очень много украинцев, которые сейчас ищут работу в Польше, подчеркивают, что ищут именно сезонную работу, чтобы в ближайшее время вернуться с определенным денежным запасом в Украину", – цитирует директора департамента рекрутации Gremi Personal Анну Джоболду пресс-служба.

Согласно данным пограничной службы Украины, с 24 февраля по настоящее время из Польши в Украину пересекли границу более 5 млн человек. В то время уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер недавно заявил, что границу ежедневно пересекают примерно 22-23 тысячи человек, из которых заявления о том, что они являются беженцами, составляют лишь 5%. К примеру, в середине августа ежедневно пересекали границу так же 22 тыс. украинцев. Поэтому это является подтверждением отсутствия массовой миграции.

В правительстве говорят, что Польша должна быть готова к любому решению, но украинцы делают все возможное, чтобы массовой миграции не произошло. Также он отметил, что в местах коллективного размещения, то есть в торговых залах и пансионатах, сейчас проживает около 80 тысяч беженцев, и с января следующего года Польша планирует переводить их на 50% покрытия стоимости за проживание, а впоследствии предложит полностью обеспечить свое пребывание в Польше.

По данным премьер-министра Матеуша Моравецкого, с момента полномасштабной войны в Польше официально трудоустроились более 1 млн украинцев. Среди них всего 80 тысяч нуждаются в социальном жилье, это меньше чем 8%. Эти цифры указывают на то, что остальные украинцы самостоятельно решили проблему с проживанием и трудоустройством.

***Опрос проводился в октябре среди жителей областей Украины, которые больше всего пострадали от обстрелов критической инфраструктуры, а именно: Харьковская, Винницкая, Львовская, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Ивано-Франковская и Житомирская. Методом электронного анкетирования в опросе приняли участие 1 тыс. 250 женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Российские атаки по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" с 20 октября был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила 85 атак на украинские объекты электроэнергетики.

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры было нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4 и в Киеве – 4.

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