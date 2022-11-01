В ЕС из-за войны прибыло почти 4,3 млн украинских беженцев, однако из них пятая часть уже вернулась домой.

Украинские беженцы, которые имеют временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза, чтобы перезимовать.

Об этом заявил Вит Ракушан, глава МВД Чехии, которая председательствует в Совете ЕС, сообщает Ceske Noviny.

По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн украинских беженцев, однако пятая часть из них уже вернулась домой. Даже из Чехии, где имеют временную защиту свыше 450 тысяч украинцев вернулись в Украину 20%.

Видео дня

"Если кто-то уехал в Украину, живет в Украине, уже получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему остаться на зиму в Украине", - добавил Ракушан.

Министр добавил, что если украинцы вернутся, то общее количество беженцев в ЕС может вырасти до пяти миллионов. При этом Чехия может принять не более полумиллиона человек.

"Я уже давно говорю, что для того, чтобы иметь возможность обеспечить достойное размещение, все, что превышает пол миллиона прибывших - это уже большая нагрузка для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения. Безусловно, не удастся построить импровизированные палатки зимой, ситуация будет намного сложнее", - пояснил он.

Украинские беженцы

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимовать за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - пояснила она.

По данным опросов, каждый второй украинец (67%) будет оставаться зимой в Украине несмотря на удары российских оккупантов по энергосистеме нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: