Агрессивно настроенный мужчина нанес несколько ударов в лицо украинцу.

В Берлине (Германия) неизвестный напал на украинца Евгения из-за того, что у последнего на шапке был тризуб.

Об этом Евгений, проживающий в немецком городе, рассказал журналистам. Как сообщает "Цензор.НЕТ", все происходило 28 октября в местном торговом центре.

По словам украинца, к нему в ТЦ подошел мужчина и начал угрожать расправой, все якобы из-за тризуба. Но лишь угрозами этот инцидент не закончился - дошло до рукоприкладства, когда наш соотечественник пытался заснять агрессивно настроенного мужчину.

Видео дня

"Выходя из магазина, включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку, в этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо и потом исчез", - рассказал Евгений.

Оскорбления украинцев за границей после начала полномасштабной войны

Не секрет, что за границей находятся как россияне, ненавидящие украинцев, так и поклонники путинского режима. Поэтому видео с оскорблениями граждан Украины в странах мира время от времени "всплывают" в сети.

Ранее россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий лишилась работы в частной школе.

В августе 2022-го в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Также стало известно, что проживающая в Германии российская блогерша Юлия Прохорова (Чернышева) поплатилась отпуском в Австрии после того, как на камеру издевалась над украинками.

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