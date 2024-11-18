Министр обороны Великобритании планирует позвонить украинскому коллеге Рустему Умерову.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер не стал исключать возможность снятия запрета на удары Storm Shadow по территории Российской Федерации.

Политик сказал, что не хочет вдаваться в оперативные детали этих обсуждений, поскольку единственным бенефициаром разглашения будет кремлевский правитель Путин, пишет Financial Times. Министр обороны Джон Хили, который провел телефонный разговор с Ллойдом Остином и планирует поговорить с Рустемом Умеровым, сказал членам парламента, что также не хочет ставить под угрозу оперативную безопасность.

Журналисты спросили младшего министра оборонных закупок Марию Игл, присоединится ли Лондон к Соединенным Штатам Америки в предоставлении разрешения на использование систем противоракетной обороны так, как Украина считает нужным. Она ответила так:

Видео дня

"Безусловно. Мы намерены присоединиться к нашим союзникам, чтобы убедиться, что Украина сможет воспользоваться возможностями, которые были предложены теми, кто поддержал страну в ее борьбе".

Директор по военным наукам аналитического центра Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Савилл считает, что ослабление условий использования ATACMS приведет к аналогичным решениям по Storm Shadow и SCALP.

Дальнобойные удары по России

Напомним, вчера западные СМИ сообщили, что Вашингтон, Лондон и Париж сняли запреты на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по территории Курской области, где сейчас ведутся бои с российскими войсками.

Уже потом Le Figaro, которая сообщила о громких решениях Великобритании и Франции, удалила эту информацию из статьи.

Вас также могут заинтересовать новости: