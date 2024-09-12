Предполагается, что он займет эту должность в феврале 2025 года.

Йенс Столтенберг, который покидает пост генерального секретаря НАТО, станет главой Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что Столтенберг займет эту должность после ее следующего съезда в феврале 2025 года. Он заменит Кристофа Хойсгена, который возглавил форум только в 2022-м.

Отмечается, что многолетний президент Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности сохранит свою должность.

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Также напоминается, что бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года.

Марк Рютте - кто заменит Столтенберга в НАТО

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса близки к согласованию новой кандидатуры на эту должность.

Главным претендентом на пост оказался Марк Рютте, который сейчас является премьер-министром Нидерландов.

Известно, что с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину Марк Рютте и правительство Нидерландов последовательно поддерживали Киев. В частности, именно кандидат на должность генсека НАТО был одним из инициаторов создания коалиции по передаче Украине истребителей F-16.

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