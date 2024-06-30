Политик призвал оставаться объединенными.

Марк Рютте в своем последнем на посту премьер-министра Нидерландов обращении к народу призвал страну поддерживать Украину и беречь мир.

"Чрезвычайно важно, чтобы наша страна была включена в Евросоюз и НАТО. ... Вместе мы сильнее. Особенно сейчас, когда война происходит в нескольких часах полета от нашей страны", - сказал Рютте, передает Голос Америки.

"Эта мысль должна мотивировать нас продолжать поддерживать Украину. Для мира там и безопасности здесь", - подчеркнул политик. Видео дня

Также Рютте в видеообращении поблагодарил народ за возможность возглавлять правительство. "Считаю большой честью и удовольствием быть вашим премьер-министром. Я делал это с невероятным удовольствием. Спасибо. Спасибо. Спасибо", - сказал политик.

Он отметил, что самым большим вызовом во время его премьерства стала авиакатастрофа пассажирского самолета рейсом MH17, которая произошла над Донецком 10 лет назад.

Рютте избран генсеком НАТО

Послы НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком альянса, после того, как 30 сентября истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Это решение принято на несколько месяцев позже, чем планировалось, и вызвало внутренний конфликт между странами-членами.

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