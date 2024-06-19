Определиться с кандидатурой нового генсека НАТО могут на саммите, который состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне.

18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса близки к согласованию новой кандидатуры на эту должность. Претендент на пост – Марк Рютте, который сейчас является премьер-министром Нидерландов. УНИАН собрал ключевые факты о политике, которые стоит знать.

Политический путь Марка Рютте

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте родился в Гааге 14 февраля 1967 года. Он начал свою политическую карьеру еще в 2002 году. Тогда он был назначен государственным секретарем по социальным вопросам и занятости, где Рютте отвечал за социальное обеспечение, материальную помощь и условия труда. После отставки правительства он был депутатом парламента, после чего его снова назначили на эту должность.

С мая 2006 года по август 2023 года Рютте был лидером Народной партии за свободу и демократию. На посту премьер-министра Нидерландов он находится уже 14 лет – с октября 2010-го. Он был первым премьер-министром страны не от Христианско-демократической партии и Партии труда с 1918 года, а также премьером от Народной партии за свободу и демократию.

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Борьба за пост генсека НАТО

Как известно, 57-летний Марк Рютте является ключевым кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он может заменить Йенса Столтенберга, полномочия которого завершаются этой осенью.

Отметим, что на этот пост претендовал не только Рютте. О подобных намерениях заявляли министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Чтобы Марка Рютте назначили на пост генсека НАТО, необходимо согласие от всех стран-членов Альянса, которых сейчас 32. В апреле он имел поддержку от 28 стран – сомнения оставались у Словакии, Румынии, Турции и Венгрии. Однако впоследствии после встречи с Рютте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал кандидатуру премьера Нидерландов.

18 июня стало известно, что против больше не выступает и Венгрия – это подтвердил премьер-министр страны Виктор Орбан. В СМИ писали, что ради одобрения кандидатуры, Рютте пообещал Орбану позволить Венгрии не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Киева.

Что говорит о Рютте действующий генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно отзывается о Марке Рютте. По его словам, "это очень хороший кандидат", потому что имеет много опыта на посту главы правительства.

"Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня", – заявил Столтенберг.

Марк Рютте и Украина

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Марк Рютте и правительство Нидерландов последовательно поддерживали Киев. В частности, именно кандидат на должность генсека НАТО был одним из инициаторов создания коалиции по передаче Украине истребителей F-16. Как и Дания, Нидерланды должны поставить первые самолеты уже этим летом.

1 марта 2024 года премьер Нидерландов посетил Украину. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он побывал в Харькове. Там они осмотрели здания, разрушенные в результате обстрелов со стороны РФ, и почтили память погибших детей.

В тот же день Украина подписала с Нидерландами историческое соглашение по безопасности. Оно рассчитано на 10 лет. Документ предусматривает военную помощь нашей стране уже в этом году на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку.

Стоит отметить, что в январе 2023 года Марк Рютте был отмечен Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Заявления Марка Рютте об Украине: лучшие цитаты

Сбитие МН-17 Россией и помощь Украине

"Раны от 17 июля 2014 года до сих пор не зажили. Мы объединены с украинцами в нашей скорби, потому что украинцы также сейчас теряют своих родных. Трагедия MH-17 укрепила нашу связь с вами. Мы активно работаем для того, чтобы все виновные в военных преступлениях оказались в трибунале в Гааге. Мир и справедливость должны победить".

Передача F-16

"Поставка F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, перед поставкой должен быть выполнен ряд других критериев, в частности требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлять Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию".

Прогресс Украины на пути в ЕС

"Я впечатлен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления".

"Мирные предложения" Путина

"Тот факт, что Путин вчера (14 июня, – УНИАН) вышел с этим безумным "мирным предложением" свидетельствует о том, что он паникует".

Стоит отметить, что избрать нового генсека НАТО могут уже на июльском саммите, который состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне. Такой прогноз сделала посол США при НАТО Джулианн Смит.

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