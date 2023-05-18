Генсек НАТО объяснил, в чем сложность таких поставок.

Вопрос возможной передачи Украине современных истребителей обсудят на встрече Министров обороны стран-членов НАТО в июне.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью Spiegel. Он напомнил, что Польша и Словакия уже передали Украине советские истребители МиГ-29. Вопрос передачи западных истребителей находится на обсуждении.

"Я ожидаю, что это будет обсуждаться и на встрече министров обороны стран НАТО в июне", - сказал он, напомнив, что эти самолеты необходимо круглосоточно обслуживать, а также предоставлять запчасти и боеприпасы к ним.

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Истребители для Украины: что известно

Власти Украины неоднократно обращались к западным союзникам с просьбой предоставить истребители. Военнослужащие отмечали, что они будут полезны не только во время контрнаступления, но и для защиты неба от российских массированных атак.

Весной Польша пообещала Украине четыре самолета МиГ-29, а Словакия - 13 МиГ-29. Другие союзники отмечали, что обучение работе с современными истребителями займет время, кроме того их обслуживание может стать проблемой.

В одном из недавних интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет затягивать операцию в ожидании современных истребителей.

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