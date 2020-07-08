В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие и десятки травмированных (фото)
В Чехии возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае 7 июля произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов.
В результате инцидента по меньшей мере два человека погибли, около 30 человек получили ранения, сообщает ТСН со ссылкой на чешское издание CT24.
"Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинка и Новым Гамри в районе Карловых Вар", - говорится в сообщении.
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Один поезд направлялся в Карловы Вары с немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии в обратном направлении.
В результате лобового столкновения около 30 человек получили ранения, некоторые - с очень серьезными травмами.
Информация о погибших разнится. Чешское телевидение со ссылкой на спасателей сообщило о по меньшей мере трех жертвах. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил двух погибших.
На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявили так называемый травматологический план. Его вводят, когда ожидается большое количество пострадавших.
Посольство Украины в Чехии сообщило, что выясняет, были ли среди пострадавших граждане Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии недалеко от Праги на железнодорожном переезде поезд столкнулся с пассажирским автобусом.
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