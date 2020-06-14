В Чехии поезд протаранил пассажирский автобус, много раненых

В результате аварии пострадали 10 человек

Сегодня утро в Чехии недалеко от Праги на железнодорожном переезде произошло ДТП: поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

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Об этом сообщают Ceske Noviny.

Как сообщается, в результате ДТП пострадали 10 человек.

"Одна женщина серьезно ранена, после первой медицинской помощи она была доставлена по воздуху в больницу Мотол", - рассказали спасатели.

В результате столкновения пассажирский поезд сошел с рельсов.

Напомним, недавно чешский министр попал в смертельное ДТП. Водителю такси, в котором ехал министр, стало плохо и он на невысокой скорости врезался в припаркованное авто.

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