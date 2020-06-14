В Чехии поезд протаранил пассажирский автобус, много раненых
15:51, 14 июня 2020Мир
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В результате аварии пострадали 10 человек
Иллюстрация eurointegration.com.ua
Сегодня утро в Чехии недалеко от Праги на железнодорожном переезде произошло ДТП: поезд столкнулся с пассажирским автобусом.
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Об этом сообщают Ceske Noviny.
Как сообщается, в результате ДТП пострадали 10 человек.
"Одна женщина серьезно ранена, после первой медицинской помощи она была доставлена по воздуху в больницу Мотол", - рассказали спасатели.
В результате столкновения пассажирский поезд сошел с рельсов.
Напомним, недавно чешский министр попал в смертельное ДТП. Водителю такси, в котором ехал министр, стало плохо и он на невысокой скорости врезался в припаркованное авто.
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