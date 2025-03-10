Встреча лидеров последует за чередой запланированных визитов в начале недели.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует вторую встречу союзников, рассматривающих отправку миротворческих войск на Украину в рамках любого послевоенного урегулирования.

Как пишет Bloomberg, виртуальная встреча, которая ожидается в субботу, соберет лидеров стран НАТО и ЕС, которые готовы предоставить военные силы для так называемой "коалиции желающих", сообщил пресс-секретарь Дэйв Парес.

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы войска помогли сохранить мир в Украине, если президент США Дональд Трамп преуспеет в своих усилиях по посредничеству в прекращении изнурительного конфликта, спровоцированного вторжением России на Украину три года назад.

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По словам Пареса, встреча лидеров последует за чередой запланированных встреч в начале недели. Начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин отправится в Париж во вторник на встречу на уровне официальных лиц коалицииж. Министр обороны Джон Хили направится во французскую столицу на следующий день, чтобы встретиться со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши. Тем временем министр иностранных дел Дэвид Лэмми на этой неделе отправится в Канаду на встречу министров иностранных дел стран G7.

"Мы сосредоточены на поддержке Украины и обеспечении суверенной и безопасной Украины, а также на работе над предложениями по достижению прочного и долговечного мира", - сказал Парес.

Миротворцы в Украине - последние новости

Польша и Румыния заявили, что участвуют в инициативах международной группы для гарантий безопасности и поддержки ожидаемого мира в Украине. Они не будут посылать на украинскую территорию военных, как это обязались сделать при определенных условиях другие страны, но обещают тыловое обеспечение возможных международных сил поддержки мира в Украине.

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