Премьер-министр Дональд Туск ранее однозначно сказал, что польских солдат в Украину отправлять не планирует.

Польша и Румыния заявили, что участвуют в инициативах международной группы для гарантий безопасности и поддержки ожидаемого мира в Украине.

Как пишет "Голос Америки", они не будут посылать на украинскую территорию военных, как это обязались сделать при определенных условиях другие страны.

Отмечается, что Польша активно участвует в консультациях "коалиции желающих" относительно миротворцев в Украине, но премьер-министр страны Дональд Туск еще раньше однозначно сказал, что польских солдат в Украину отправлять не планирует.

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"Будем дальше поддерживать Украину, будем помогать, в дальнейшем будем обеспечивать снабжение, это делает узел в Ясенке, то, что делается на территории Польши, обучаем военных, на территории Польши уже прошли обучение 28 тысяч солдат", - заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Румынский исполняющий обязанности президента Илие Болоян сказал, что видит роль Румынии как узла снабжения союзнических сил, а также страны, которая способствует украинскому экспорту.

"Итак, учитывая поставки, румынское участие будет нужно, чтобы знать, о чем размышляют и какие будут элементы относительно использования нашей инфраструктуры, военных баз на территории Румынии, например, или другой инфраструктуры: морских портов, аэропортов..." - отметил чиновник.

Миротворцы в Украине - последние новости

Среди стран НАТО появилась "коалиция желающих" отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев после прекращения огня. Эту инициативу возглавили Великобритания и Франция.

Впоследствии о готовности отправить миротворцев заявили Швейцария, а также Ирландия и Австралия.

Турция, которая обладает второй по численности армией в НАТО после США, заявила, что может направить войска для участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

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