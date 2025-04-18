В последний раз такую активность станция проявляла непосредственно перед вторжениеим РФ в Украину.

После прихода Дональда Трампа к власти внезапно активизировалась загадочная радиостанция "УВБ-76", которая, как считается, используется российскими военными либо спецслужбами. Об этом пишет Bild.

"УВБ-76", также известная как "Жужжалка" — это коротковолновая радиостанция, которая непрерывно вещает на частоте 4625 кГц примерно с 1976 года. Большую часть времени на волне слышен только монотонный гул, из-за которого станция и получила свое второе прозвище. Однако изредка станция внезапно начинает передавать в эфир голосовые сигналы – имена или последовательности цифр.

В экспертном сообществе устоялось общепринятое мнение, что станция используется российскими военными, вероятно структурами Западного военного округа. Но вот каково ее назначение – существует масса версий.

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Как пишет Bild, станция проявляла повышенную голосовую активность зимой 2022 года, когда Россия заканчивала приготовления к полномасштабному нападению на Украину. После этого "УВБ-76" вернулась в режим перманентного "жужжания", лишь изредка прерывая его на голосовые сообщения.

Однако недавно станция снова проявила необычную активность. За сутки было передано более двух десятков закодированных сообщений — больше, чем когда-либо в течение 24 часов. Это был первый подобный всплеск активности з зимы 2022 года. И произошло это 12 февраля, ровно в тот день, когда президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.

Поскольку до сих пор нет единого мнения о предназначении "УВБ-76", февральский всплеск активности тоже вызвал споры. Есть мнение, что это были скрытые подсказки в рамках приготовлений армии РФ к весеннему наступлению на фронте в Украине.

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