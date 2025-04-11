Выбор одного из вариантов будет напрямую зависеть от разных факторов.

Американский аналитический центр RAND Corp. рассчитал четыре возможных варианта развития вооруженных сил России. Об этом сообщает Defence Express.

Уточняется, что все четыре варианта предусматривают количественные или качественные изменения в вооруженных силах. По мнению аналитиков, выбор будет напрямую зависеть от разных факторов, в том числе, от успешности "политического урегулирования" войны в Украине.

Согласно первому варианту, ВС РФ столкнется с инерционным развитием программ по перевооружению. Ожидается, что в таком случае численность российской армии в 2027 году может достичь 1,5 миллиона человек.

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"Второй вариант можно условно назвать как "атомная бомба и трехлинейка". Ставка на массовые плохо вооруженные и недостаточно обученные сухопутные войска и ставка на ядерное оружие как средство психологического давления на цивилизованный мир. По этому варианту численность российских вооруженных к 2027 году может составить от 1,5 миллиона до 3 миллионов военнослужащих, которых будут готовить с широким использованием тренажеров, а основным ударным вооружением будут выступать именно дроны", - пишут журналисты.

В то же время, по третьему варианту, который можно назвать "гибридным", ставка российским руководством будет делаться на тактическую и стратегическую авиацию, а также дальнобойное ракетное вооружение и максимальную гибридизацию форм набора личного состава в армию. Этот сценарий подразумевает, что российские войска в случае прямой конфронтации с НАТО могут решиться на удары по критической инфраструктуре "конвенционным" вооружением".

Согласно четвертому варианту, ВС РФ будут полностью перестроены на основе концепции "сетецентрической войны" (военная доктрина, впервые примененная на практике Министерством обороны США - УНИАН). В таком случае российское руководство пойдет на импорт технологий от стран-партнеров.

Что ждет армию РФ

Как писал УНИАН, ранее Business Insider объяснил, что будет с армией РФ после войны. По мнению экспертов, Кремлю придется перестраивать армию, вне зависимости от того, кто победит в войне в Украине.

Эксперты также представили четыре возможных варианта, с которыми столкнется российская армия. Уточнялось, что самым простым вариантом для России было бы возвращение в прошлое - к советскому стандарту огромной армии призывников, вооруженных оружием, созданным оборонно-промышленной базой РФ.

Недавно министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в РФ затеяли создание армии наземных роботов. По его словам, роль таких технологий будет возрастать. Он также подтвердил планы увеличить поставки наземных робототехнических комплексов оккупантам в 2025 году.

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