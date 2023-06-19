На прошлой неделе Лукашенко заявил, что атомные бомбы уже привезли.

На текущий момент Украина не располагает доказательствами того, что российское ядерное оружие уже прибыло в Беларусь. Об этом заявил на брифинге представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Мы на заседании комитета [Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки] в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию Республики Беларусь, у нас нет", - заявил он.

В то же время Вениславский подтвердил информацию, ранее озвученную беларускими властями, что хранилища для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии уже подготовлены.

По его словам, сейчас украинские власти ведут работу с международным сообществом для предотвращения угрозы, которая возникнет в случае реального появления ядерного оружия в Беларуси.

Российское ядерное оружие в Беларуси – что известно

В марте этого года Владимир Путин сообщил о свои планах перебазировать на территорию Беларуси часть российского ядерного арсенала. По его словам, сейчас в Беларуси завершается строительство специально хранилища для тактического ядерного оружия, которое будет готово к 1 июля.

На прошлой неделе беларуский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что российское ядерное оружие якобы уже начало поступать в Беларусь. При этом он признал, что пока процесс не закончен.

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