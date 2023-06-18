Беларуский диктатор так хотел заиметь атомную бомбу, что перехитрил сам себя.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко "подставил" сам себя и сделался приоритетной целью для возможного удара со стороны США, когда начал угрожать миру ядерным оружием, полученным от России. Такое мнение высказал один из лидеров беларуской оппозиции, замглавы Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко.

Оппозиционер подчеркнул, что инициатором размещения российского ядерного оружия в Беларуси был именно Лукашенко. Латушко напомнил, что беларуский диктатор неоднократно за время своего правления утверждал, что передача советского ядерного арсенала из Беларуси в Россию, начатая до его прихода к власти, была ошибкой.

"Он всегда хотел этого (иметь ядерное оружие – УНИАН). Он считал, что это повышает статус его как руководителя Беларуси в мировой политике, это блокирует возможность ведения санкций, это гарантирует ему фактически пожизненная правление в Беларуси", – пояснил Латушко.

Оппозиционер выразил уверенность, что Лукашенко "подставился с двух сторон", когда таки добился размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Так, на днях Лукашенко заявил, что получил бомбу, способную уничтожить миллион человек, что по мнению Латушко, можно считать "размахиванием ядерной дубиной".

"Он становится целью номер один для тех же Соединённых Штатов Америки. Лукашенко стал практически самой лёгкой теперь целью в этой ситуации. Одно дело уничтожить цель – руководство ядерной державы, которой является Российская Федерация, другое дело – это Лукашенко, который не является руководителем ядерной державы, но он фактически начал угрожать всему миру", – отметил оппозиционер.

Латушко считает, что для России Лукашенко теперь тоже перестал быть нужным, поскольку позволил Кремлю реализовать все его планы по подготовке к аннексии Беларуси.

"Он выполнил все желания [Кремля], он фактически уже отдал Беларусь. Он разместил российские войска, он продолжает их размещать, [отдал] военные базы. И он разместил ядерное оружие. Скажите, зачем он теперь уже Путину?" – отмечает оппозиционер.

Российское ядерное оружие в Беларуси

На днях Лукашенко похвастался российским пропагандистам, что получил от России ядерное оружие. Он отметил, что некоторые образцы в три раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, и способны убить сразу миллион человек. Также он заявил, что согласовать применение этого оружия – вопрос одного звонка в Кремль.

В то же время США полагают, что перемещение российского ядерного оружия в Беларусь свидетельствует о том, что Минск становится все более подчиненным Москве. Вашингтон обвинил руководство обеих стран в безответственности.

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