Китай, Норвегия и Тунис ранее запрашивали проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности ООН 16 мая проведет заседание по обсуждению эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.

Читайте такжеИзраиль начал наземную военную операцию в секторе Газа (видео)Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье»,— написала Томас-Гринфилд в Twitter. Она добавила, что США будут пытаться снизить напряженность в конфликте, передает kommersant.

Китай, Норвегия и Тунис ранее запрашивали проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН. США попросили перенести заседание на начало следующей недели в связи с продолжением дипломатических контактов.

Конфликт на Ближнем Востоке

Очередной виток военного конфликта между Израилем и палестинскими движениями «Хамас» и «Исламский джихад» начался 10 мая.

«Хамас» потребовал, чтобы израильские силы безопасности покинули районы в Иерусалиме вокруг мечети Аль-Акса и Шейх-Джаррах.

14 мая Израиль объявил о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа. Одновременно с конфликтом в Газе обострилась внутренняя ситуация в Израиле.

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Автор: Ирина Погорелая