Командование Армии обороны Израиля продолжает в секторе Газа антитеррористическую операцию "Страж стен", начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Призыв резервистов связан с проведением антитеррористической операции "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатой 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

"В течение первого и второго дня операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газа. Минздрав Газа сообщал о десятках убитых и сотнях раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения", - сказано в сообщении.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Леся Лещенко