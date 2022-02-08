Глава внешнеполитического ведомства Германии 7-8 февраля находится с визитом в Украине.

Запланированная на понедельник встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского была отменена из-за позиции Берлина по поставкам оружия ВСУ и "Северного потока-2".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

7 февраля Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебою объяснила причину отмены встречи с Зеленским изменениями в графике.

"Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона изменила эти планы", - сказала она.

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Однако, по словам собеседников телеканала, близких к украинскому правительству, встреча не состоялась из-за нежелания Германии отказываться от проекта "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину.

Среди причин такого решения источник также назвал отказ Германии оказывать смертельную военную помощь Вооруженным силам Украины.

Телеканал отмечает, что на итоговой пресс-конференции с Байденом в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался даже называть проект и не взял на себя обязательства остановить сертификацию "трубы Путина" в случае полномасштабного нападения РФ.

Глава немецкого правительства 7 февраля заявил в Вашингтоне, что "Россия заплатит высокую цену в случае агрессии". В то же время американский лидер Джо Байден подчеркнул, что США остановят сертификацию газопровода, если Москва выберет дальнейшую эскалацию на российско-украинском приграничье.

Именно Германия активно выступала за строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" вопреки позиций многих стран Европы о том, что российская труба является стратегическим инструментом политического влияния Путина и в будущем грозит ЕС энергетической зависимостью от России.

Сейчас сертификация газопровода приостановлена из-за выявленных нарушений немецкого и европейского законодательства.

Учитывая спровоцированный Кремлем кризис на российско-украинской границе, судьба "СП-2" неизвестна.

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