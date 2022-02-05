Глава внешнеполитического ведомства Германии 7-8 февраля совершит визит в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили повестку дня переговоров глав внешнеполитических ведомств Украины Дмитрия Кулебы и Германии Анналены Бербок в Киеве.

Как сообщает МИД Украины, 7-8 февраля федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осуществит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В частности, министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках "нормандского формата", воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

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Также во время визита глава МИД Германии планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной безопасностной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, 7 февраля в 17:10 Кулеба и Бербок проведут совместную пресс-конференцию в онлайн-формате.

Ранее УНИАН писал, что Украину с первым официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Это произойдет в понедельник, 14 февраля.

Германию в последнее время критикуют за ее позицию по военной помощи Украине.

Новое правительство отказалось поставлять оборонительное вооружение ВСУ и заблокировало передачу оружия немецкого производства союзниками по НАТО.

Взамен Берлин избрал "дипломатический путь" урегулирования кризиса на российско-украинской границе. В стране считают, что передача оружия украинской армии может провоцировать Россию наращивать войска на границе.

В то же время руководство Германии не исключает жесткие санкции против Москвы в случае вторжения в Украину, в том числе остановку стратегического политического инструмента Путина – газопровода в обход Украины – "Северного потока-2".

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