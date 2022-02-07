Главной темой встречи была ситуация вокруг Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она длилась два часа.

Об итогах встречи они рассказали на совместной пресс-конференции.

Главным вопросом переговоров было единство стран в сдерживании российской агрессии против Украины. Байден заявил, что лучшим выходом из этой ситуации является дипломатия.

"Мы готовы к переговорам. Германия продолжает диалог через Нормандский формат, но если Россия выберет дальнейшее вторжение в Украину - и мы, и НАТО готовы к этому", - сказал он.

Читайте такжеСША и ЕС готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа УкраинеПрезидент США заявил, что они разработали пакет мощных санкций и "быстрых мер".

Также он заявил, что Китай "рядом с Россией и другими конкурентами пытаются создать не либеральное будущее".

"Мы будем работать вместе с Германией, чтобы новые технологии служили свободе, а не репрессиями и авторитаризму", - подчеркнул он.

Шольц заявил, что Германия и союзники не могут молчать, видя увеличение угрозы в сторону Украины.

"Мы видим, что количество военных на границе с Украиной растет. Это серьезная угроза для европейской безопасности и важно, чтобы мы действовали вместе и делали все необходимое для реагирования", - сказал он.

Канцлер отметил, что Россия заплатит высокую цену в случае агрессии.

"Даже Россия уже "поняла это послание", - сказал Шольц.

В то же время Байден заявил, что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" не состоится, если РФ нападет на Украину.

"Если Россия вторгнется, речь идет о танках или войсках, если пересечет границу Украины опять, тогда "Северного потока-2" не будет. Это будет конец", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистки о том, как США это сделают, если за сертификацию отвечает Германия, он ответил: "Я вам обещаю, это будет сделано".

Шольц на этот же вопрос ответил: "Мы будем едины".

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.