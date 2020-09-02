Законопроект направлен на "предотвращение геноцида, являющегося следствием нацизма и коммунизма".

Сын президента Бразилии, а также депутат Национального конгресса Эдуарду Болсонару предлагает парламента приравнять советскую символику к свастике.

О своей законодательной инициативе депутат сообщил в Twitter.

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Болсонару напомнил, что «системы, направленные на истребление своих диссидентов, нельзя признать демократическими или здоровыми».

«Любой, кто считает, что запрет коммунизма ограничивает свободу других, должен постоянно призывать к декриминализации нацизма», – написал он.

Болсонару пояснил, что законопроект направлен на «предотвращение геноцида, что является следствием нацизма и коммунизма».

«Точно так же, как Уголовный кодекс криминализирует индивидуальное убийство и предотвращает соответствующее преступление», – дополнил Болсонару.

Цель законопроекта бразильский политик проиллюстрировал примером из Украины - Голодомором 1932-33 годов, устроенном Сталиным.

Ранее коммунизм запретили и в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь «красных» деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождества коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

«Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицание права Украинского народа на собственное независимое государство», – говорилось в документе решение.

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Перевод: Яна Ставская