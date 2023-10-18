Под американские ограничения также подпадают Иран и Россия.

Администрация Байдена планирует остановить поставки в Китай более продвинутых чипов искусственного интеллекта, разработанных американским производителем Nvidia и другими компаниями.

Как сообщает Reuters, данные меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.

"Правила, которые вступят в силу через 30 дней, ограничивают более широкий диапазон передовых чипов и инструментов для производства чипов для большего числа стран, включая Иран и Россию, а также вносят в черный список китайских разработчиков чипов Moore Threads и Biren", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые меры закрывают лазейки в нормах, обнародованных в октябре прошлого года, и, вероятно, будут обновляться "по меньшей мере ежегодно", заявила журналистам министр торговли Джина Раймондо.

Цель состоит в том, чтобы ограничить доступ Китая к "передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорыву в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров, которые имеют решающее значение для китайских военных приложений", - отметил Раймондо.

Представитель посольства Китая заявил, что китайская сторона "решительно выступает против" новых ограничений, добавив, что "произвольное установление ограничений или насильственное стремление к разъединению в угоду политической повестке дня нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и подрывает международный экономический и торговый порядок".

Журналисты объясняют, что новые меры демонстрируют попытки администрации Байдена замедлить поставки микросхем и инструментов для производства чипов в Китай, даже несмотря на растущую обеспокоенность по поводу роли, которую американские технологии играют в модернизации пекинской армии.

После публикации обновленных правил ведущий американский разработчик чипов с искусственным интеллектом Nvidia заявил, что он соответствует нормам и не ожидает существенного влияния на ближайшие результаты.

Компания Biren заявила, что решительно выступает против внесения ее в черный список и будет обращаться к правительству США с просьбой пересмотреть это решение. Компания Moore Threads заявила, что категорически не соглашается с добавлением ее в торговый черный список.

Война чипов - последние новости

В начале сентября 2023 года сообщалось, что Российская Федерация, несмотря на санкции, увеличивает импорт критически важных чипов для войны против Украины. Тогда сообщалось, что около 98% транзисторов, микрочипов и более специализированных микропроцессоров проходят через третьи страны в Россию. В 2022 году этот показатель равнялся 54%.

В октябре сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ограничат торговлю с 42 китайскими компаниями из-за поставок микроэлектроники в Россию. Так, кроме 42 китайских компаний, Министерство торговли США включило в список экспортного контроля компании из Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании, что означает, что теперь перед отправкой товаров организациям из реестра поставщикам должны предоставить "тяжелополучаемые лицензии".

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