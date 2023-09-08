Несмотря на санкции все больше комплектующих западного производства попадает в российскую военную технику.

Российская Федерация увеличивает импорт критически важных чипов для войны против Украины.

Как сообщает издание Foreignpolicy, около 98% транзисторов, микрочипов и более специализированных микропроцессоров проходят через третьи страны в Россию. Годом ранее этот показатель равнялся 54%. Сейчас эта электроника появляется в военной технике, начиная от ракет "Калибр" и заканчивая танками Т-72.

"Такие компании, как Intel, приостановили прямые поставки в Россию в начале войны из-за волны ухода бизнеса, но они мало сделали для того, чтобы предотвратить реэкспорт своей продукции в Россию через третьи страны", - говорится в сообщении.

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При этом в 2022 году Intel наблюдала рост экспорта критических компонентов в Россию до 700 миллионов долларов против 500 миллионов долларов в предыдущем году.

Также в конце февраля и начале марта прошлого года Texas Instruments отправила 36 поставок напрямую в Россию и шесть дополнительных поставок одному из своих авторизованных дистрибьюторов. Но также было обнаружено еще почти 1300 отправлений, совершенных посредниками.

По данным Королевского Института Объединенных вооруженных сил, российские военные используют более 450 различных типов компонентов иностранного производства, и только 80 из них подпадают под санкции США.

"Одна юридическая лазейка позволяет России приобрести эти товары под видом двойного использования — это касается товаров как гражданского, так и военного назначения, — с помощью чего компоненты иностранного производства разворачиваются в якобы "мирном" проекте исследования космоса в "Роскосмосе". Это лишь один из многих методов, которые россияне используют для импорта передовой электроники", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что на Китай приходилось более 87% российского импорта полупроводников в 4 квартале 2022 года, что является ошеломляющим скачком по сравнению с 33 процентами за тот же период 2021 года. Однако более половины этих компонентов не являются китайскими.

"Перенаправленные через посредников в Гонконге и материковом Китае — подставные компании, такие как Agu Information Technology, созданные только в 2022 году, отправили в Россию чипы на более чем 18 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В целом экспорт американских чипов из Гонконга и Китая в Россию вырос в десять раз по сравнению с периодом до вторжения в 2021 году и периодом после вторжения в 2022 году, достигнув примерно 570 миллионов долларов в том году.

Также ключевым игроком в схеме поставки электронных чипов в Россию является Казахстан. Так, в 2022 году Казахстан экспортировал высокосовременные микросхемы на сумму 3,7 млн долларов США, по сравнению с 12 000 долларов США предыдущего года.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также следуют за поставками микросхем в РФ. Отчеты показывают, что экспорт электронных частей из ОАЭ в Россию вырос в семь раз за год до почти 283 миллионов долларов в 2022 году, в то время как экспорт микрочипов вырос в пятнадцать раз до 24,3 миллиона долларов.

Кроме того, турецкая фирма Azu International поставила в Россию компоненты на сумму не менее 20 миллионов долларов, в том числе желанные микрочипы американского производства.

"Несмотря на то, что мы не можем быть уверены, что в экспортной статистике на макроуровне – чипы, произведенные в США, было бы неразумно предполагать, что внезапный рост импорта чипов из США в Армению на 515 процентов по сравнению с 2021 годом, и не менее впечатляющий 212-процентный прирост от ЕС являются признаками работы Кремниевой долины в Ереване", - подытожили в издании.

Дефицит российского оружия

23 августа 2023 года стало известно, что почти 70% иностранных компонентов, которые находят в российских БПЛА, происходят из западных стран. Тогда отмечалось, что Россия до сих пор очень зависима от компонентов иностранного производства, в частности микроэлектроники.

6 сентября представитель Главного военного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия способна производить лишь десятки крылатых ракет "Калибр" и еще меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Из этого следует, что Россия не сможет восстановить свои запасы до состояния 2022 года. Он тогда также подчеркнул, что РФ получает современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы из-за рубежа, но "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.

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