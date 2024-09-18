Санкции Европейского союза могут быть направлены на финансовые институты, которые поддерживают потоки товаров для войны, которую ведет Россия, а также на товары, произведенные в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями.
Издание Reuters пишет, что посланник ЕС Дэвид О'Салливан сказал, что санкции не являются "волшебной пулей", но их цель - сделать так, чтобы России было труднее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину. Он добавил, что не питает иллюзий по поводу обхода санкций и что составление списка компаний, продающих Москве товары двойного назначения, часто представляет собой попытку "сбить с толку".
По его словам, ЕС приложил немало усилий, чтобы перекрыть России канали обхода санкций через центральноазиатские страны, и сокращение теневых потоков стало очевидным после дипломатических усилий с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и другими странами. Однако перед ним стоит более сложная задача - остановить аналогичные потоки в Юго-Восточной Азии, где страны являются производителями, а не просто транзитными пунктами.
"Большая часть продукции, идущей через Китай, производится дочерними компаниями западных компаний в Юго-Восточной Азии", - сказал О'Салливан. "Речь идет о выявлении финансовых институтов, которые потенциально финансируют перевалку военной продукции (в Россию). Если такие учреждения будут найдены, то с ними свяжутся и скажут, что... если они не прекратят, то рискуют попасть в список. США уже получили хороший эффект от подрбных действий: в начале года было три таких случая. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать записи".
14-ый пакет санкций ЕС против России
Совет ЕС 24 июня сообщил, что утвердил 14-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, 116 юридических и физических лиц попали под санкции.
В целом отмечалось, что новый пакет нацелен на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.
Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России.