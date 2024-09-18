Отмечается, что ЕС приложил немало усилий, чтобы перекрыть Росси возможности обхода санкций через центральноазиатские страны.

Санкции Европейского союза могут быть направлены на финансовые институты, которые поддерживают потоки товаров для войны, которую ведет Россия, а также на товары, произведенные в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями.

Издание Reuters пишет, что посланник ЕС Дэвид О'Салливан сказал, что санкции не являются "волшебной пулей", но их цель - сделать так, чтобы России было труднее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину. Он добавил, что не питает иллюзий по поводу обхода санкций и что составление списка компаний, продающих Москве товары двойного назначения, часто представляет собой попытку "сбить с толку".

По его словам, ЕС приложил немало усилий, чтобы перекрыть России канали обхода санкций через центральноазиатские страны, и сокращение теневых потоков стало очевидным после дипломатических усилий с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и другими странами. Однако перед ним стоит более сложная задача - остановить аналогичные потоки в Юго-Восточной Азии, где страны являются производителями, а не просто транзитными пунктами.

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"Большая часть продукции, идущей через Китай, производится дочерними компаниями западных компаний в Юго-Восточной Азии", - сказал О'Салливан. "Речь идет о выявлении финансовых институтов, которые потенциально финансируют перевалку военной продукции (в Россию). Если такие учреждения будут найдены, то с ними свяжутся и скажут, что... если они не прекратят, то рискуют попасть в список. США уже получили хороший эффект от подрбных действий: в начале года было три таких случая. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать записи".

14-ый пакет санкций ЕС против России

Совет ЕС 24 июня сообщил, что утвердил 14-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, 116 юридических и физических лиц попали под санкции.

В целом отмечалось, что новый пакет нацелен на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России.

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