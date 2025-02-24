В Кремле заявили, что "приветствуют и поддерживают" американское "переформатирование" подхода к России.

США и Европа ведут борьбу в ООН и G7 по вопросу о том, следует ли обвинять Россию в ее войне против Украины. Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта грозит разрушить западное единство.

Администрация Трампа и ЕС предложили конкурирующие резолюции ООН для голосования в Генеральной ассамблее в понедельник. Дипломаты G7 провели выходные, препираясь о том, будет ли в совместном заявлении, которое должно быть опубликовано G7, упоминаться "агрессия" России против Украины или нет.

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Чиновники заявили, что противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, и США, возможно, встанут на сторону России и Китая против поддерживаемой Западной Европой демонстрации поддержки Киева.

"Если [мы] посмотрим на сообщения, которые исходят из Соединенных Штатов, то станет ясно, что российская риторика там очень сильно представлена", - заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, когда ее спросили, считает ли она, что администрация Трампа действует в интересах России.

Отмечается, что стремление Трампа к скорейшему прекращению войны, его начало двусторонних переговоров с Россией и его обостряющаяся словесная война с президентом Украины Владимиром Зеленским разрушили три года единодушного осуждения Западом вторжения Москвы в феврале 2022 года.

В ознаменование третьей годовщины войны Украина и ЕС совместно подготовили резолюцию ООН, осуждающую вторжение России, которая должна быть вынесена на голосование 193 членами организации.

По словам двух официальных лиц, проинформированных о ходе обсуждений, США призвали отозвать эту резолюцию. Вместо этого Вашингтон предложил свой текст, в котором действия Украины приравниваются к действиям России и оплакивается "трагическая гибель людей в российско-украинском конфликте". Источник издания отметил:

"Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. Все это связано друг с другом и является частью более широкого изменения позиции США".

Кремль заявил, что "приветствует и поддерживает" американское "переформатирование" подхода к России.

"Мы действительно видим, что Вашингтон пытается выяснить, в чем была первоначальная причина этого конфликта, и надеемся, что этот анализ поможет усилиям по урегулированию конфликта", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Резолюции по войне в Украине

США оказали давление на Украину, чтобы она отозвала свою поддержанную Европой резолюцию ООН, требующую немедленного вывода российских войск с ее территория. Америка настаивает на своем предложении, в котором не упоминается вторжение Москвы, заявили в воскресенье американский чиновник и европейский дипломат.

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