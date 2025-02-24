США призвали отозвать проект резолюции Украины и Европы.

Генассамблея ООН поддержала антироссийский проект резолюции, который инициировали Украина и страны Европы. Об этом было объявлено во время сегодняшнего заседания.

Отметим, что США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций по Украине. Более того, Вашингтон призвал отозвать его. Об этом заявила временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки при ООН Дороти Ши во время своего выступления.

"Сегодня мы собрались здесь по случаю третьей годовщины (с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - УНИАН) и нам необходима резолюция, которая обозначила бы приверженость всех государств-членов прочным образом положить конец войне. Проект резолюции, представленный США, посвящен этому. Наш проект направлен на быстрое урегулирование конфликта и настоятельно призывает к прочному миру между Украиной и Россией", - сказала она.

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По словам временной поверенной в делах США при ООН, заявление Вашингтона поможет завершить войну в Украине.

"Мы настоятельно призываем всех стран-членов, включая Украину и Россию, поддержать нас в этих усилиях. Это простое историческое заявление Генассамблеи, которое обращено в будущее, а не прошлое. Резолюция сфокусирована на одной простой идее - завершить войну. Путь к миру возможен. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки не могут поддержать украинскую резолюцию и просим снять ее. Просим поддержать наше заявление, чтобы положить конец войне", - подчеркнула Ши.

Позже Генассамблея ООН все же поддержала резолюцию, которую инициировали Украина и страны Европы.

Резолюция США по Украине в ООН - что известно

Напомним, что издание Financial Times писало о том, что США предложили ООН резолюцию, приравнивающую действия Украины и РФ. В Кремле заявили, что "приветствуют и поддерживают" американское "переформатирование" подхода к России.

Кроме того, в Associated Press сообщали, что США давили на Украину из-за резолюции ООН, требующей вывода российских войск. Администрация президента США Дональда Трампа также стремится провести голосование по своему предложению в более влиятельном Совете Безопасности ООН.

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