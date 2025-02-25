Это произошло на фотне заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что он ведет переговоры с Москвой об экономическом развитии, поскольку позиция США в регионе меняется.

Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Reuters, такая резолюция отражает изменение президентом США Дональдом Трампом политики в отношении Украины и его более примирительную позицию по отношению к РФ.

Посол РФ в ООН Василий Небензя признал "конструктивные изменения" в позиции США по конфликту. Он сказал заявил, что резолюция "не идеальна", но "отправная точка для будущих усилий по мирному урегулированию".

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В резолюции оплакивается гибель людей в "российско-украинском конфликте", подтверждается, что цель ООН - поддерживать мир и безопасность и мирно урегулировать споры, и призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира.

Резолюции Совета Безопасности считаются обязательными, в то время как резолюции Генеральной Ассамблеи — нет. Однако резолюции Генеральной Ассамблеи имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну.

Совет Безопасности принял резолюцию США 10 голосами "за", в то время как Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения воздержались. Россия проголосовала "за" после того, как не смогла внести поправки и наложила вето на европейские заявки на добавление формулировки в поддержку Украины.

"Эта резолюция выводит нас на путь мира. Это первый шаг, но важный — и мы все должны им гордиться. Теперь мы должны использовать ее для построения мирного будущего для Украины, России и международного сообщества", - заявила Совету исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши.

Ранее Генеральная Ассамблея приняла две резолюции: одну, подготовленную Украиной и ее европейскими партнерами, и одну, подготовленную США, которая была изменена Ассамблеей, чтобы включить ее давнюю формулировку в поддержку Украины. Эти голоса дали Украине и европейским государствам дипломатическую победу над Вашингтоном.

Измененная резолюция, подготовленная США, получила 93 голоса "за" в Ассамблее, в то время как 73 государства воздержались, а 8 проголосовали "против". России не удалось внести поправки в текст США, чтобы включить ссылку на "первопричины" конфликта.

Резолюция, подготовленная Украиной и европейскими странами, была принята 93 голосами "за", 65 воздержались и 18 голосов "против". Вместе с США, против проголосовали и другие страны: Россия, Северная Корея и Израиль.

Как написало издание The Wall Street Journal, заявление Трампа и голосование США в ООН в понедельник показали, в какой степени президент изменил позицию США в отношении региона, что єто произошло в тот же день, когда европейские лидеры собрались в Киеве, чтобы отметить третью годовщину российского вторжения.

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