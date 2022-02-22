В Соединенных Штатах приветствовали решение Германии остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

В Соединенных Штатах Америки приветствуют решение Германии остановить сертификацию газопровода "Северного потока-2" и сегодня объявят собственные меры против РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в микроблоге Twitter.

"Президент Соединенных Штатов Америки четко дал понять, что, если Россия вторгнется в Украину, мы отреагируем с Германией, чтобы обеспечить, чтобы "Северный поток-2" не развивался в дальнейшем. Мы поддерживали тесный контакт с Германией в течение ночи и приветствуем их объявление. Мы сегодня последуем по этим шагам нашими собственными мерами", - подчеркнула Псаки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября 2021 года приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

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