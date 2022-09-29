Это ощущение основано в первую очередь на риторике Путина.

Вероятность того, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, возможно, является самой высокой с момента вторжения России, но все еще маловероятна.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними разведданными.

Согласно нескольким источникам, угроза "повышена" по сравнению с предыдущим годом, однако пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время планирует его применение, и "общая оценка не изменилась",

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Несколько представителей Министерства обороны США также сообщили, что сейчас не видят никаких признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие. По их мнению, вполне вероятно, что США смогут обнаружить перемещение даже тактических боеголовок меньшего размера.

Согласно двум источникам, ощущение, что угроза выросла, основано в первую очередь на риторике Путина и анализе его мышления в связи с потерями России в Украине, а не на каких-либо достоверных данных.

В то же время многие источники признали, что беспокойство вызывает даже незначительно более высокая вероятность применения такого оружия.

"Унылые действия России и относительный успех Украины в ее недавнем наступательном наступлении на северо-востоке привели к тому, что у Москвы практически не остается выбора на поле боя", - пишет издание.

Чиновники, знакомые с разведданными, говорят, что у Путина есть несколько вариантов использования тактического ядерного оружия. Он может применить его в море как демонстрацию силы и попытку заставить Запад или Украину пойти на уступки. Либо внутри самой Украины - на поле боя или в населенном пункте. Это мгновенно сделало бы его изгоем на мировой арене.

Некоторые официальные лица считают, что такое решение привело бы к тому, что на изоляцию Россию пойдут даже Китай и Индия.

Ядерные угрозы Путина

Как известно, ранее российские захватчики провели псевдореферендумы на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Тогда в МИДе Российской Федерации заявили, что на "присоединенные" к РФ территории будет распространяться ядерная доктрина.

В украинской разведке считают, что российский президент Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

НАТО и США уже предупредили Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия.

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