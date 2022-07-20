Россия часто фигурирует в докладе в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

США внесли Россию в список стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или вооруженные группы, которые поддерживаются правительством, используют детей как солдат.

Как сообщает Reuters, это следует из ежегодного доклада Госдепартамента США о торговле людьми. В этом докладе впервые, в соответствии с мандатом Конгресса от 2019 года, появился раздел "Торговля людьми, которая спонсируется государством".

Россия часто фигурирует в докладе в связи с ее вторжением в Украину и тем, что в документе названо "фактором риска" из-за того, что миллионы украинских беженцев, уехавших в Россию добровольно или принудительно, рискуют стать жертвами торговли людьми.

В новом разделе доклада, кроме России, указаны Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и еще пять стран, в которых документально подтверждена политика или схема торговли людьми, принудительного труда и сексуального рабства в контролируемых государством секторах, использования или вербовка детей-солдат.

Также Россия вошла в отдельный перечень доклада из 12 стран, которые используют или вербуют детей-солдат.

Представляя доклад, госсекретарь США Энтони Блинкен привел пример, что после захвата части Донбасса в 2014 году управляемые Россией сепаратисты использовали детей для дежурства на блокпостах, и в качестве боевиков. А после полномасштабного вторжения в феврале этого года в докладе говорится, что "средства массовой информации опубликовали новые подтвержденные сообщения о том, что российские военные используют детей в качестве живого щита".

Также в докладе говорится о том, что российские войска загнали тысячи украинцев, в том числе детей, в "фильтрационные лагеря", где у них отбирают документы, заставляют брать российские паспорта, а затем переправляют в отдаленные районы РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия массово вывозит из Украины детей-сирот и предоставляет им российское гражданство.

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