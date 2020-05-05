Возможна война: в Китае заявляют об ухудшении отношений с США из-за COVID-19

Китайские эксперты сделали вывод, что антикитайские настроения в мире из-за коронавируса самые высокие со времен расстрелов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В Китае подготовили доклад о мировых настроениях из-за пандемии коронавируса, которые свидетельствуют, что отношение к их стране в настоящее время "наиболее враждебно" за десятки лет.

Доклад подготовил Китайский институт современных международных отношений, который было передан Министерству государственной безопасности Китая, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источники Reuters.

Доклад был представлен высшему политическому руководству Китая во главе с лидером Си Цзиньпинем.

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Эксперты сделали вывод, что антикитайские настроения в мире из-за коронавируса самые высокие со времен расстрелов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда погибли сотни мирных протестующих. Тогда мир, а особенно США, наложили серьезные санкции против Китая.

В докладе отмечается, что наиболее враждебно к ним относятся США, и по наихудшему сценарию стоит даже готовиться к открытому военному противостоянию между странами.

Отношения с США ухудшаются также из-за конфликта вокруг Гонконга, Тайваня и спорных территорий в Южно-Китайском море.

Также немалое беспокойство вызывает и судьба китайских инвестиционных проектов, на что также могут повлиять общественные настроения. В частности, речь идет о реализации проекта "Один пояс, один путь". По мнению экспертов, Вашингтон может усилить экономическую и военную поддержку союзников в Азии, чтобы дестабилизировать регион и противостоять Китаю.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.