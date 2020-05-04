В ситуации с коронавирусом Китай сделал "ужасную ошибку" и пытался ее скрыть - Трамп

Американский президент добавил, что не сомневается в том, что Китай ввел в заблуждение мировое сообщество.

Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.

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Американский президент добавил, что не сомневается в том, что Китай ввел в заблуждение мировое сообщество. «Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и они не хотели ее признать. Мы хотели приехать (для помощи в расследовании. - ред.), они не хотели нас пускать, даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. Мое мнение: они совершили ошибку и пытались ее скрыть»,— сказал Трамп в интервью Fox News, передает kommersant.

Ранее Associated Press со ссылкой на данные разведки сообщило, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами. Преуменьшая тяжесть коронавируса, КНР увеличила импорт и сократила экспорт медицинских товаров, следует из доклада.

Как сообщило накануне The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия), власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране. В докладе говорится, что китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать врачей, уничтожая доказательства его наличия в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы ученым, которые работали над созданием вакцины.