цей матеріал доступний українською

В ситуации с коронавирусом Китай сделал "ужасную ошибку" и пытался ее скрыть - Трамп

08:56, 04 мая 2020
Мир
745 0
Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такжеТрамп заявил, что узнал об угрозе COVID-19 только в конце января

Американский президент добавил, что не сомневается в том, что Китай ввел в заблуждение мировое сообщество. «Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и они не хотели ее признать. Мы хотели приехать (для помощи в расследовании. - ред.), они не хотели нас пускать, даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. Мое мнение: они совершили ошибку и пытались ее скрыть»,— сказал Трамп в интервью Fox News, передает kommersant.

Ранее Associated Press со ссылкой на данные разведки сообщило, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами. Преуменьшая тяжесть коронавируса, КНР увеличила импорт и сократила экспорт медицинских товаров, следует из доклада.

Как сообщило накануне The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия), власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране. В докладе говорится, что китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать врачей, уничтожая доказательства его наличия в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы ученым, которые работали над созданием вакцины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter