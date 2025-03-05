Отмечается, что решение связано с провальной встречей Зеленского и Трампа в Овальном кабинете.

США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине. Эту информацию подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

"США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в связи со встречей в Овальном кабинете. Рэтклифф сказал, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту", - написал он.

В эфире Fox News директор ЦРУ отметил, что приостановка помощи является временной мерой. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит помогать Киеву, когда президент Украины Владимир Зеленский "будет готов к миру".

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"Вскоре мы сможем работать с Украиной плечом к плечу, чтобы приблизить мир. К мирным переговорам все еще можно вернуться. Я подчеркивают, что президент Трамп - президент мира, а не войны", - сказал Рэтклифф.

Приостановка помощи от США для Украины - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о замораживании всей международной помощи. Он также объявил о замораживании всех федеральных наймов и всех новых федеральных регуляций.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приостановление военной помощи США. Он подчеркнул, что Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга.

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