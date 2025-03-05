Если США полностью прекратят поставки оружия Украине, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая.
Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV. По его словам, не просто сказать на сколько в такой ситуации хватит у Украины запасов, потому что все будет зависеть от интенсивности боевых действий. Он добавил, что американская помощь, по разным оценкам, составляла 30% от всей, которую предоставляли партнеры.
"Если США полностью прекратят поставки оружия, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая. Некоторые номенклатуры, которые используются на поле боя - снаряды калибра 155 мм, основным поставщиком и еще и бесплатно были США, но сейчас и Европа, Турция их производят. По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев", - подчеркнул Костенко. По его словам, можно найти другие каналы поставок, но Украине нужны будут европейские деньги.
Костенко отметил, что если США перестанут предоставлять разведывательную информацию, то это будет проблемно, в частности, и для гражданского населения, потому что не будет достаточно информации о поднятии самолетов РФ с ракетами. Он добавил, что Европа не сможет полностью перекрыть эту ситуацию.
Также он добавил, что Starlink хоть и не военная связь, но очень важна и играет ключевую роль на фронте. "Его можно будет заменить, но не сразу и мы точно почувствуем эту проблему", - отметил нардеп.
Костенко отметил, что трудно будет заменить американские ЗРК Patriot. "Если россияне будут понимать, что нам ничего не поставляют и решат истощить нашу ПВО, то это будет проблема", - добавил нардеп.
Костенко, ссылаясь на свои источники, отмечает, что сейчас речь идет об ограничении США на передачу Украине материально-технической помощи и продажу оружия. "Это сложная история. Если будет разрешена только продажа, то здесь нам нужна будет финансовая помощь Европы, чтобы оружие покупать. Ситуация, в которую нас поставили наши партнеры из США очень плохая и сейчас нужно думать как из нее выходить. Но она точно не критическая. Если все же будет ситуация, когда мы останемся без помощи США, то не надо лезть в помиральную яму и говорить, что все пропало, а нужно работать с союзниками", - сказал нардеп о том, как надо действовать.
Он добавил, что украинский оборонно-промышленный комплекс производит оружия втрое больше, чем наша страна может купить, поэтому нужны инвестиции. По его словам, Украина имеет свои ракеты, в частности, "Ольха-М", которые могут заменить Хаймерсы. "Но украинской дипломатии надо работать, чтобы не потерять такого союзника как США. Однако, если это произойдет, то это точно не будет такой катастрофой как кто-то себе думает", - подчеркнул Костенко.
Помощь США
Официальный представитель Белого дома подтвердил CNN, что президент США Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине после спора по конфликту с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.
По словам другого чиновника, запрет будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.