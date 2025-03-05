Там отметили, что не просто сказать на сколько в такой ситуации хватит у Украины запасов, потому что все будет зависеть от интенсивности боевых действий.

Если США полностью прекратят поставки оружия Украине, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая.

Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV. По его словам, не просто сказать на сколько в такой ситуации хватит у Украины запасов, потому что все будет зависеть от интенсивности боевых действий. Он добавил, что американская помощь, по разным оценкам, составляла 30% от всей, которую предоставляли партнеры.

"Если США полностью прекратят поставки оружия, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая. Некоторые номенклатуры, которые используются на поле боя - снаряды калибра 155 мм, основным поставщиком и еще и бесплатно были США, но сейчас и Европа, Турция их производят. По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев", - подчеркнул Костенко. По его словам, можно найти другие каналы поставок, но Украине нужны будут европейские деньги.

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Костенко отметил, что если США перестанут предоставлять разведывательную информацию, то это будет проблемно, в частности, и для гражданского населения, потому что не будет достаточно информации о поднятии самолетов РФ с ракетами. Он добавил, что Европа не сможет полностью перекрыть эту ситуацию.

Также он добавил, что Starlink хоть и не военная связь, но очень важна и играет ключевую роль на фронте. "Его можно будет заменить, но не сразу и мы точно почувствуем эту проблему", - отметил нардеп.

Костенко отметил, что трудно будет заменить американские ЗРК Patriot. "Если россияне будут понимать, что нам ничего не поставляют и решат истощить нашу ПВО, то это будет проблема", - добавил нардеп.

Костенко, ссылаясь на свои источники, отмечает, что сейчас речь идет об ограничении США на передачу Украине материально-технической помощи и продажу оружия. "Это сложная история. Если будет разрешена только продажа, то здесь нам нужна будет финансовая помощь Европы, чтобы оружие покупать. Ситуация, в которую нас поставили наши партнеры из США очень плохая и сейчас нужно думать как из нее выходить. Но она точно не критическая. Если все же будет ситуация, когда мы останемся без помощи США, то не надо лезть в помиральную яму и говорить, что все пропало, а нужно работать с союзниками", - сказал нардеп о том, как надо действовать.

Он добавил, что украинский оборонно-промышленный комплекс производит оружия втрое больше, чем наша страна может купить, поэтому нужны инвестиции. По его словам, Украина имеет свои ракеты, в частности, "Ольха-М", которые могут заменить Хаймерсы. "Но украинской дипломатии надо работать, чтобы не потерять такого союзника как США. Однако, если это произойдет, то это точно не будет такой катастрофой как кто-то себе думает", - подчеркнул Костенко.

Помощь США

Официальный представитель Белого дома подтвердил CNN, что президент США Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине после спора по конфликту с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

По словам другого чиновника, запрет будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

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