Для сдерживания России США перебрасывают из других европейских стран в страны Балтии истребители и военных.

США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих.

Об этом сообщили в Пентагоне после заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в этом регионе, передает delfi.

По сообщению Пентагона, 8 самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов Aн-64, еще 12 — из Греции в Польшу. Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 тыс. военнослужащих США.

"Этих дополнительных военнослужащих переместят, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать потенциальную агрессию против членов НАТО и для обучения вооруженных сил принимающих государств", - сказал один из высокопоставленных чиновников США в сфере обороны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна также увеличит военное присутствие в Восточной Европе, "на земле, на воде, и в воздухе".

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