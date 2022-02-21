Ранее о решении признать группировки объявил лично Путин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о признании группировок "ДНР" и "ЛНР" еще больше подрывает суверенитет Украины и усилия по урегулированию конфликта, является нарушением Минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО, опубликованном на сайте Альянса.

Он напомнил, что уважение территориальной целостности Украины было подтверждено Совбезом ООН в 2015 году.

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"Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать предлог для повторного вторжения в Украину. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно прекратить масштабное наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее, а также вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами и обязательствами", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 21 февраля 2022 года около 22:00 президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения. Также он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

Мировое сообщество уже негативно отреагировало на такое решение, а США пообещали новые санкции.