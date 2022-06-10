Так называемый "Верховный суд" боевиков "ДНР", подконтрольных Кремлю, приговорил трех пленных иностранцев, которые воевали в составе ВСУ, к смертной казни.

Один из британцев, осужденных в оккупированном россиянами Донецке, за "наемничество" и "терроризм", является действительным военнослужащим украинской армии и украинским гражданином.

Об этом основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter.

"Эйдена Эслина и Шона Пиннера приговорили к смертной казни после "показательного суда" в оккупированной Россией Украине. Заметьте, хотя российские власти утверждают, что Эслин был наемником, на самом деле он был военнослужащим Украины и гражданином Украины", – написал журналист расследователь.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольной Кремлю, осудил трех пленных иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Украины, до смертной казни. Речь идет о двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МИД Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

"Все иностранцы, которые воюют на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. И согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", - так прокомментировал ситуацию представитель МИД Украины Олег Николенко.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.

Против решения суда, который контролирует Россия, высказалась и министр иностранных дел Британии. Она сказала, что ее страна не признает решение нелегитимного суда в оккупированном Донецке и требует признать военнопленными своих граждан, которых суд группировки так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"), контролируемой Россией, приговорил к смертной казни.

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которые держат российские оккупанты на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное решение, которое абсолютно не имеет законности", - написала Лиз Трасс.

Она добавила, что ее мысли сейчас с семьями и ее ведомство продолжает делать все возможное, чтобы поддержать пленных британцев.

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