Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала придерживаться общих европейских принципов по правам человека.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осуждает вынесение смертного приговора троим иностранцам оккупантами на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Пейчинович-Бурич на сайте Совета Европы.

"Я решительно осуждаю смертные приговоры, вынесенные в оккупированном украинском городе Донецке. Смертный приговор несовместим с человеческим достоинством и представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Этому нет места на европейском континенте", - отмечает генеральный секретарь Совета Европы.

От имени Совета Европы она призывает придерживаться общих европейских принципов по правам человека, потому что решение о смертной казни несовместимо с этими принципами.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольной Кремлю, осудил трех пленных иностранцев, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины, к смертной казни. Речь идет о двух британцах - Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МИД Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

"Все иностранцы, которые воюют на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. И согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", - так прокомментировал ситуацию представитель МИД Украины Олег Николенко.