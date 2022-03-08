Передача Польшей самолетов Украине может обострить конфликт с РФ, предупредили в Белом доме.

США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине, это решение должна принимать сама Варшава.

Об этом заявила на брифинге 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует "Радио Свобода".

"Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся с остальными нашими союзниками по НАТО. Это суверенное решение Польши. Мы никаким образом не выступали против того, чтобы Польша передала Украине самолеты... Есть ряд сложных практических вопросов, в том числе, как самолеты будут переданы из Польши в Украину, откуда они вылетят, где приземлятся. Это все очень важные вопросы", - сказала Псаки.

Она добавила, что передача американских самолетов Польше вместо советских, которые Варшава может передать Украине, займет длительное время.

На вопрос о том, является ли только вопрос логистики препятствием, а не беспокойство президента, что поставка Польшей этих самолетов может обострить конфликт с Россией, Псаки ответила: "Здесь есть важный вопрос, которого я немного коснулась, о том, откуда они взлетают и где приземляются, да? В Польше есть авиабаза, которая является авиабазой НАТО. Если планы - самолеты вылетают оттуда, – это может быть сложным обстоятельством", - сказала пресс-секретарь.

Псаки также отметила, что США не планируют отправлять своих военных для защиты Украины: "Президент Байден (Джо Байден - Ред.) этого не будет делать".

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы оказать Украине помощь в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов... мы делаем все, что в пользу Соединенных Штатов, в пользу наших партнеров по НАТО, чтобы оказать давление на президента Путина, поддержать украинцев, которые храбро и мужественно борются", – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 6 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине.

В частности, США уже начали переговоры с Польшей о помощи Украине.

Он рассказал, что сейчас администрация президента США работает над вопросом относительно того, как она может компенсировать Польше предоставление Украине истребителей.

В администрации президента США отмечают, что в связи с этим возникает несколько вопросов, в частности относительно того, каким образом самолеты будут доставлены из Польши в Украину.

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