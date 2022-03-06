Вашингтон рассматривает возможность замены польских истребителей, если Варшава решит отправить самолеты в Украину.

США дали разрешение странам-членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNBS.

"У этого есть зеленый свет", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Польша, которая является членом НАТО, предоставить истребители Украине.

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон рассматривает возможность замены польских истребителей, если Варшава решит отправить самолеты в Украину.

"На самом деле мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы можем сделать, чтобы удовлетворить их потребности, если они действительно решат поставлять эти истребители украинцам", - сказал Блинкен.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico, страны ЕС не отправят Украине истребители, поставка которых была ранее анонсирована. Так, Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Кроме Польши, правительства Болгарии и Словакии также недавно исключили поставку военных самолетов в Украину.

5 марта Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которых обсуждалось, в частности, усиление оборонных возможностей Украины в защите неба от российской авиации и ракет. Переговоры состоялись на границе Украины и Польши.

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