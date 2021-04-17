США могут расширить санкции против России - Bloomberg

Санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения введенных недавно санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg. Читайте такжеСША на санкции России: ответ достоин сожаления Как пишет издание, санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Санкции против России и ответ Кремля За вмешательство в выборы США и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица РФ, за поддержку российских спецслужб - шесть технологических компаний. Из США выдворят десять российских дипломатов.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ограничения, заявил, что Россия зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.

Вашингтон отреагировал на анонсированное Москвой выдворение американского посла Джона Салливана в ответ на введении санкции США. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Елена Коваленко

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