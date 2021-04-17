США могут ужесточить санкции против России / Иллюстрация REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения введенных недавно санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как пишет издание, санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.

Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга.

Санкции против России и ответ Кремля

  • За вмешательство в выборы США и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица РФ, за поддержку российских спецслужб - шесть технологических компаний. Из США выдворят десять российских дипломатов.
  • Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ограничения, заявил, что Россия зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.
  • Вашингтон отреагировал на анонсированное Москвой выдворение американского посла Джона Салливана в ответ на введении санкции США.

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Автор: Елена Коваленко