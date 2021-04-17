США могут ужесточить санкции против России / Иллюстрация REUTERS
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения введенных недавно санкций против России.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Как пишет издание, санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.
Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга.
Санкции против России и ответ Кремля
- За вмешательство в выборы США и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица РФ, за поддержку российских спецслужб - шесть технологических компаний. Из США выдворят десять российских дипломатов.
- Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ограничения, заявил, что Россия зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.
- Вашингтон отреагировал на анонсированное Москвой выдворение американского посла Джона Салливана в ответ на введении санкции США.
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