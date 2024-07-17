Военные страны проведут тщательный анализ вызовов и рисков со стороны Китая.

Китай является "смертельной" угрозой для Великобритании и НАТО в целом.

Об этом заявил внешний руководитель нового большого оборонного обзора, начатого правительством страны во вторник, Лорд Робертсон, передает The Times. Чиновник, занимавший должность генерального секретаря НАТО с 1999 по 2004 год, предупредил о "смертоносном квартете стран, которые все больше работают вместе".

"Мы и альянс НАТО, который успешно встретился на прошлой неделе, должны быть в состоянии противостоять этому конкретному квартету, а также другим проблемам, которые пронизывают мир в данный момент", - сказал он на брифинге. Видео дня

Робертсон является одним из трех внешних экспертов, которых привлекло Министерство обороны Великобритании для проведения стратегического анализа обороны. Другие - доктор Фиона Хилл, бывший ведущий эксперт по России в Белом доме, которая свидетельствовала во время слушаний по делу об импичменте президента Трампа, и генерал Ричард Берронс, бывший глава командования объединенных сил.

Его замечания во время брифинга свидетельствуют о том, что этот анализ обороны Великобритании будет глубже рассматривать угрозу со стороны Пекина, чем в предыдущих версиях, которые, как правило, сосредотачивались на России. Джон Хилл, который будет контролировать анализ, сказал, что рассмотрение вызовов со стороны Китая будет частью более широких правительственных мер.

Замечания Робертсона, в которых он имел в виду Китай, Иран, Россию и Северную Корею, пошли гораздо дальше, чем коммюнике, одобренное странами-членами НАТО на саммите на прошлой неделе, в котором Китай назвали "решающим фактором" войны России против Украины.

Предыдущее правительство называло Пекин "системным вызовом" во время последнего большого обзора, завершенного в 2021 году. Растет беспокойство, что Пекин представлял себя как смягчающее влияние на Россию в начале ее войны в Украине, но перешел к тому, кто непосредственно поддерживает военные усилия РФ.

Обзор, который завершится в первой половине следующего года, приведет к "укреплению и уважению" вооруженных сил, сказал премьер Кир Стармер.

Хилл провозгласил "новую эру для обороны", сказав, что его команда внешних рецензентов поможет Министерству обороны "по-новому подумать" о возможностях, которые нужны, чтобы стать "более надежным союзником".

Он исключил любые дальнейшие сокращения вооруженных сил, но не прокомментировал, очертит ли правительство график увеличения расходов на оборону с 2,3 процента до 2,5 процента ВВП, сказав, что такие детали будут рассмотрены "в будущем".

Новая эра Британии

Хилл сказал, что, по его мнению, существует "нерассказанная история" об экономическом влиянии, которое оборона может оказать на Великобританию. Он сказал, что пересмотр гарантирует, что оборона будет центральной для будущей безопасности страны и ее экономического роста и процветания.

"В начале новой эры для Британии нам нужна новая эра для обороны. Опустошенные вооруженные силы, расточительство закупок и запущенный моральный дух не могут продолжаться. В то же время мы должны четко осознавать угрозы, с которыми мы сталкиваемся, поскольку мир становится все более нестабильным, а технологии меняют природу войны", - сказал он.

Он сказал, что вооруженные силы должны быть "лучше готовыми к бою, более интегрированными и более инновационными. Нам нужна более четкая подотчетность, более быстрая доставка, меньше отходов и лучшее соотношение цены и качества".

Основной и отраслевой обзор, который ставит "НАТО на первое место", проведет консультации с действующими военными, ветеранами, членами парламента от всех партий, представителями промышленности и научных кругов. Рецензентов будет поддерживать группа оборонных экспертиз, в состав которой входят старшие эксперты высокого уровня из правительства и за его пределами, и они будут участвовать в оборонном сообществе. Министерство обороны принимает представления от действующих и отставных военнослужащих вооруженных сил, а также союзников.

"Мы живем в более опасном и нестабильном мире. Мое правительство разработает новый прозрачный подход к нашей национальной обороне, который поможет нам бороться с международными угрозами, одновременно сохраняя безопасность и безопасность британского народа. Мы позаботимся о том, чтобы наши опустошенные вооруженные силы укреплялись и уважались, чтобы расходы на оборону были ответственно увеличены, и чтобы наша страна имела возможности, необходимые для обеспечения устойчивости Великобритании в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Обзор проводится на фоне ужасных предупреждений относительно состояния британских военных. Генерал Патрик Сандерс заявил на прошлой неделе, что британские вооруженные силы настолько истощены, что теперь они способны вести небольшую войну только в течение месяца.

НАТО vs Китай

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, поскольку он оказывает военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго вести войну в Украине.

Сообщалось, что 10 июля 32 лидера НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России".

В ответ на это Китай отверг обвинения и со своей стороны обвинил Альянс во "лжи и клевете", предупредив держаться подальше от Азии.

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