Планируется, что войска прибудут к границе в ближайшие недели.

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет приказал отправить к южной границе страны от 2500 до 3000 военнослужащих и бронированные боевые машины Stryker. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников Пентагона.

Речь идет, в частности, о пехотинцах, а также солдатах, которые специализируются на инженерии, разведке и связях с общественностью. Планируется, что войска прибудут к границе в ближайшие недели.

Отмечается, что Хегсет отдал приказ о развертывании бригадной боевой группы Stryker и вертолетного подразделения для "усиления и расширения текущих операций безопасности границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".

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Издание отмечает, что миссия планировалась с января, и ее продолжают реализовывать, несмотря на резкое сокращение количества пересечений границы нелегальными мигрантами с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

В публикации говорится, что несколько тысяч американских военнослужащих уже задействованы в миссии. Они главным образом помогают таможенной и пограничной службе США выявлять и задерживать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страну.

"Трамп давно был заинтересован в развертывании американских войск внутри страны то ли для демонстрации силы, то ли для сдерживания миграции, то ли для подавления гражданских протестов. Во время его первого правления к границе одновременно было развернуто до 8000 военных, но их миссия в основном ограничивалась натягиванием километров колючей проволоки", - пишет WP.

Политика Трампа в отношении Мексики

Как сообщал ранее УНИАН, когда Трамп стал президентом, США официально переименовали Мексиканский залив в залив Америки. На сайте министерства внутренних дел Соединенных Штатов в конце января сообщили, что по указанию президента Мексиканский залив теперь будет официально называться Заливом Америки.

В начале февраля Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Президент США применил чрезвычайные экономические полномочия в попытке заставить эти страны бороться с нелегальной иммиграцией и наркотиками, попадающими в Штаты.

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